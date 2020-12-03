藝人林志穎與大兒子kimi七年前上大陸實境節目《爸爸去哪兒》，kimi可愛模樣讓他人氣急速竄升，不過近來已鮮少在公開場合曝光，讓粉絲相當心繫他的近況，日前林志穎曬出11歲Kimi的熟睡照，立刻掀起網友議論，足以見得人氣依舊居高不下。

林志穎在微博曬出偷拍11歲大兒子Kimi的照片，只見他側躺並睡得相當熟，但也忍不住小抱怨：「都11歲了偶爾還要我們陪睡？好吧，再過2年應該就叫我們離開他房間了。」隨後附上一個哭臉的表情符號，可見他也捨不得小孩太快長大，讓網友直呼：「是不是又無奈又捨不得」、「時間好快啊，都11歲了，當年還是個小哭包要喝奶」、「林爸比甜蜜的煩惱」、「不管多大都是爸比的小寶貝」。

林志穎曬兒子KIMI熟睡照引發議論。（圖／林志穎微博）

不過卻有網友意外發現亮點，那就是Kimi的睫毛相當細長，立刻成為所有人的焦點，紛紛留言：「小帥哥，這個睫毛絕了」、「黑米哥哥的睫毛依舊很長」、「睫毛真長，好漂亮，黏着爸爸的小男孩」。

之前林志穎曬出帶Kimi出門逛街的照片，只見兩人同樣穿著羽絨外套搭配牛仔褲，還調皮把雨傘掛在後方衣領處，照片中可以看出Kimi暴風抽高，身高已經到林志穎的肩膀，讓網友驚呼「Kimi都這麼高啦」。

(中時新聞網)