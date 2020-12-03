管理4.8兆規模基金的勞動部勞動基金運用局人員涉貪，引發社會嘩然，2020工鬥今天赴勞動部抗議指出，勞動部應提出檢討報告；在全台各地召開座談會，讓基層勞工參與；政府也應規劃「設立基礎年金制度」，明確規定及開辦期程。

工鬥指出，勞動基金上周爆發重大弊案，基金運用局前組長游迺文涉嫌接受業者招待後，將勞動基金下單炒股以圖利特定人士，8年來有逾900萬的不明現金存入帳戶，使勞工對政府的信任跌落谷底。

工鬥提及，近10年來勞動基金已爆發4次不法炒股，屢屢高達上千萬、數十億元的損失，最後卻由全體勞工承擔，至今未見到政府檢討，提出有效的監督機制，勞工的退休金被當作利益輸送的籌碼，怎能讓人不憤怒？而這樣的政府夸言要勞保改革，怎能讓勞工相信？

工鬥指出，目前有67％的勞工退休的勞保年金不到2萬元、12%的勞工不到1萬元，勞動部部長許銘春近日備詢時針對勞保年金問題的「五大方向評估」，卻未把「基礎年金，勞工退休金樓地板」納入考慮，勞動部的官員裝聾作啞，甚至監守自盜，拿全台灣勞工的退休金胡搞瞎搞，用來圖利財團，以及滿足自己的私慾。

工鬥呼籲，蔡政府應正視人民對貪官汙吏的憤怒，以及對未來退休保障的擔憂，對於勞保年改，政府不該迴避人民的監督，應立即和全台勞工討論方向，進行真正的改革。

(中時 )