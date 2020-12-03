華南金融集團整合集團資源，於「2020台北．金融博覽會」推出「美感便利金融生活」主題展，盛大展出三大主題館，包含便利生活館、樂齡樂活館及財富領航館，為分屬不同年齡層的族群提供全方位的金融服務。

其中，展覽最大亮點之一為華南金融集團所組成堅強陣容的「危老都更華南隊」，整合集團資源，提供民眾危老都更一條龍的整合服務，實現舊屋換新屋的心願，更幫助地主保障權益。

總統蔡英文、財政部部長蘇建榮與金管會主委黃天牧於11月28日出席參觀「2020台北．金融博覽會」，財政部部長蘇建榮並親臨華南金融集團攤位參觀「危老都更一條龍服務」及「SnY數位帳戶」。

為響應政府的危老都更政策，實現民眾舊屋換新屋的心願，也讓都市容貌煥然一新，華南金融集團組成陣容堅強的「危老都更華南隊」，以客戶需求導向提供「危老都更一條龍服務」，從專業諮詢、規劃整合、起造、土地及建築融資至導入資金信託管理、專款專用及工程查核等，皆由華南金融集團提供整合服務。

集團子公司華南金資產可擔任都市更新之實施者或危老重建案之起造人，提供彈性的合作方案，並協助整合不同地主間意見，讓舊屋重建之路更為順暢；華南銀行則提供土地及建築融資，並導入興建資金信託、專款專用，強強聯手下，是住戶重要且值得信賴的好夥伴。

「危老都更華南隊」透過公開透明的洽談過程，輔以專業團隊及集團資源，為民眾舊屋重建開創一種新的可能，創造資產價值，提升居住品質。華南金融集團讓「家」的重建不只是硬體上的再造，更是親情的凝聚與延續，未來將全力協助地主們實現危老都更的心願。

(工商 )