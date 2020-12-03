國內最大醫療科技展「2020台灣醫療科技展」自今（3）日起至12/6在南港展覽館一館盛大展出，中科管理局結合11家執行生醫計畫廠商於「中科生醫產業創新館」辦理聯展；友達光電、上銀科技、達運精密、台達電子、善德生化科技、瑞基海洋、藥華醫藥等7家園區廠商也設攤參展，展現精準健康、微創手術醫材、智慧輔具與其他醫材產品等領域頂尖技術與製造能量，開啟生醫相關產業鏈新商機。

中科管理局長許茂新表示，中科自108年開始推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」，積極協助生技醫材產業擴展市場及參與國內外展覽活動，串接精密機械與光電產業，整合自動控制、機械設計、光電量測、智慧機器人等技術專業領域，積極引進智慧醫療及生醫產業，鏈結台中榮總、亞大附醫、彰化秀傳、中國附醫等知名臨床機構及研發訓練中心，提升國內自行研發製造高階智慧輔具、生理感測系統、微創手術醫材等精準健康與健康照護領域的技術發展。

「中科生醫產業創新館」11家執行生醫計畫廠商，包括福寶科技自主開發的「FREE Walk」外骨骼輔具機器人；醫百開發「雷帝納」微創手術導航系統；承鋆「拉斯科」內視鏡3D/4K影像錄影系統；久方無線超音波止血手術刀；聯合骨科全髖植入物手術導引系統及各式骨材等由臨床未竟之需求衍生的高階醫材產品。

此外，合盈光電因應防疫隔離病房需求所開發應用之Ezcaring易照護系統；開啟基因iCatcher自動化循環游離腫瘤核酸純化儀；萊弗斯基因QLoci md1000 全自動多重數位定量核酸分析系統。

還有，方策科技開發免打結可吸收外科手術縫線與義乳推進器；聯讚精密的高壓三通閥；碩晨生醫超潔淨多功能醫用PVA泡棉等高端醫材產品等，一站式全體驗方式，呈現中部地區最新醫療高科技產品；其中，福寶科技及萊弗斯基因獲得109年國家創新獎、承鋆生醫獲得109年國家精品獎。

許茂新強調，中科管理局近年來積極匯集中部地區頂尖生技醫材產業，鼓勵廠商投入產品研發與設計製造，憑藉快速整合的產業利基優勢，引領帶動中台灣生技醫材產業聚落發展，藉由鼓勵廠商自主研發與製造，展現科技產業廠商堅強的研發實力，也開啟生醫相關產業鏈的新商機。

(工商 )