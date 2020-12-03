尖端醫與花蓮慈濟醫院3日表示，攜手合作的自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫，已獲衛福部通過。以往幹細胞用於老化或退化性疾病，這次是第一個臨床上核准可用在神經損傷的療法，目前國外已有臨床試驗結果顯示有50％機率可幫助全癱患者，達到顯著意義進步。

尖端醫是全國首家通過衛福部核准，符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的骨髓間質幹細胞製備場所。該公司繼去年八月起陸續與花蓮慈濟取得全台第三張免疫細胞治療許可後，第四次獲得衛福部特管辦法申請案的核准。而這次核准案也是花蓮慈濟醫院第八件細胞治療許可。

據臺灣健保資料庫統計，國內脊髓損傷發生率每年每萬人2.46件，相當於每年有4-5千個家庭因為脊髓損傷而破碎，由於大多數患者的壽命與正常人差不多，脊髓損傷患者因此一般要承受超過40年的殘疾生涯，平均每位患者耗用的社會成本約為2,500萬。

慈濟醫院院長林欣榮表示，細胞治療有兩大方向，一是幹細胞再生醫學，二為癌症免疫細胞治療。花蓮慈濟醫院目前已通過免疫細胞CIK治療實體癌第一到三期與第四期、幹細胞治療脊髓損傷與退化性關節炎外，未來將與尖端醫攜手發展各類細胞治療技術，一起守護病患寶貴生命。

尖端醫表示，該公司是國內唯一同時擁有細胞儲存、免疫細胞治療、SARS CoV-2病毒抗原快篩的公司，也是第一個由細胞保存切入治療市場的生技公司， 未來也將加強和慈濟醫院等機構合作。

(工商 )