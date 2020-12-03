宜蘭縣今（3）日下午傳出有捕撈鰻苗民眾遭浪捲走意外事件，宜蘭縣政府消防局勤指中心獲報後雖立即出動大批人、車前往救援，但當救難人員趕抵現場時，已不見落海民眾蹤影，經過搜索後發現落海者已被海浪拍打上岸，但已沒有生命跡象，緊急送醫搶救。

今天下午3點54分宜蘭縣政府消防局獲報，指壯圍鄉蘭陽溪出海口有民眾在捕撈鰻苗時被大浪沖走，穿著救生衣在海面上載浮載沉，勤指中心立即指派五結、壯圍、馬賽分隊及特搜大隊出動人、車前往救援。

但搜救人員趕抵現場時，發現海象極差，風浪相當大，已經看不到待救民眾，立即通知海巡署及漁業電台派遣船隻及協助救援，海巡署除派遣船艇搜救，同時申請直升機支援。

下午4點46分，五結分隊的搜救人員回報，在五結鄉清水端往南300公尺處的岸邊發現落海民眾已被海浪拍打上岸，但失去生命徵象，救難人員立即先施予CPR急救，並將民眾轉送聖母醫院搶救。

(中時 )