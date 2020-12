為強化台灣與汶萊及「東協東部經濟成長區」(Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area, BIMP-EAGA)經貿合作,攜手合作共促清真產業商機及開發穆斯林市場,中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)與汶萊「東協東部成長區」商業委員會(BD BEBC)昨天在駐汶萊代表處簽署「符合清真認證產品發展及貿易瞭解備忘錄」(Memorandum of Understanding on Syariah Compliance Products Development and Trade)。

近年來台灣積極推動清真產品認證,並致力營造台灣為穆斯林友善旅遊國家,已取得相當進展。為進一步提升台灣清真產業能量,並與全球穆斯林市場接軌,駐汶萊代表李憲章於去年8月初到任後,即積極聯繫BD BEBC建立與台灣相關產業的連結與合作聯,並促成BD BEBC於同年底組團訪台實地考察交流。

訪團於在台期間,分別拜會外貿協會、台北市進出口商業同業公會及中華民國紡織業拓展會等重要工商團體,除增進該委員會對台灣產業現況的瞭解外,也為雙方產業合作及簽署備忘錄奠定基礎。歷經雙方近一年的密集協調,最終促此次合作備忘錄的簽署。

全球穆斯林人口近19億,佔全球人口的四分之一,其中「東協東部成長區」即涵蓋8千萬人口,蘊含龐大的清真產業商機。汶萊清真認證機制完善且具公信力,透過此一合作備忘錄,將可有效促進台汶、台灣與BIMP EAGA之間清真經貿合作及產業對接,共同開拓市場商機,獲致三贏的局面。

為配合台灣政府積極推動清真產業及認證制度,並行銷台灣清真認證食品,駐汶萊代表處除準備台灣清真食品分享賓客外,並商洽華和百貨集團提供20餘款自台灣進口的清真食品於會場展示,與會賓客反應熱絡。

(中時 )