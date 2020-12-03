蔡祥和貓咪。（蔡祥提供）

蔡祥帶狗狗出遊。（蔡祥提供）

由「好好聽FM」主辦的「第一屆播客大賽」，要發掘來自各方的好聲音，擔任活動形象大使的蔡祥，現即為好好聽旗下播客，她主持的節目《蔡祥的異想世界》主攻寵物毛小孩生活點滴，節目中針對飼養寵物及她就讀台大獸醫系時所學經驗分享，因為內容實用，節目深受許多毛小孩主人的喜愛。蔡祥認為，PODCAST的節目內容除了個人特色，主題還是要讓人聽完有收穫。

蔡祥自10月下旬起在好好聽FM每周播出《蔡祥的異想世界》後，蔡祥說之後節目會在YouTube播出，未來應該會在她家邊播邊錄，至於是家裡哪一隻動物會陪她播節目，她笑稱，「目前我家有養兔子、刺蝟、2隻貓和1隻狗，到時候就看誰比較乖，或是看當天寵物們的心情好不好，一直要黏著我陪牠玩的，那就不適合上鏡了。」

近期受到歡迎在台掀起風潮的PODCAST，因製作相較於YOUTUBE的硬體門檻低，除名人外，不少年輕人也自行嘗試自製PODCAST節目播出。蔡祥鼓勵有興趣要當播客，但還沒趕上這一波最夯播客潮的素人，勇敢跨出第一步，即日起自12月27日報名截止前，趕緊上網報名參賽。參賽組別分為「未滿13歲學童組」及「13歲以上學生／社會組」，活動官網連結bit.ly／2IKinck。獲初選入圍即可獲得免費培訓機會，另會票選網路人氣獎，及各組選出前3名可獲得獎金。

活動主辦單位「好好聽FM」表示，第一屆播客大賽希望挖掘出台灣各角落珍貴的「好聲音」，讓每一顆擁有播客夢想的種子，能透過「好好聽FM」的平台萌芽茁壯，期待好聲音加入「好好聽文創」。主辦方表示，比賽並不以正音美聲為唯一條件，但需要充滿獨特風格、言之有物的聲音，也就是有生命的聲音，無論談天文、說音樂、流行、話古典，為孩子說故事，為老人家讀小說，聊科學、玩車、音響、旅遊、美食，都歡迎説給大家聽。

(中時 )