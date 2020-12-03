「公共工程金質獎」雖然未受一般人重視，但對於公共工程界而言卻是年度的盛事，第20屆「公共工程金質獎」得獎名單在2日公布，宜蘭縣政府水利資源處今年以「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」及「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」連奪兩金，兩案同時獲得金質獎優等的肯定。

縣府水資處長李岳儒表示，「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」工程費約2.5億元，建築以「治水神獸」為造型，不但能解決漥地水患，也可望成為宜蘭熱門的地標新景；至於「下水汙泥處理碳化示範驗證廠統包工程」工程費約1.3億餘元，每日可將10噸下水污泥碳化再利用，轉化成有價值的再生燃料，將垃圾廢棄物變黃金，這項工程更是全國首座污泥碳化示範廠。

宜蘭縣政府水資處在去年曾以「宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程」獲頒一座金質獎，今年更進一步連奪兩座金質獎，同時還獲財政部頒發有「促參界奧斯卡獎」之稱的「民間參與公共建設金擘獎」（機關團隊獎-優等），同時也獲內政部營建署頒發雨水下水道補助款考核及資料庫考核兩項優等，今年連獲五獎肯定，也是對縣內公共工程的幕後功臣給予最大的肯定。

(中時 )