台北市明倫社宅上星期公開招租，但部分3房型44坪每月租金高達4萬元，引發外界批評，北市議員王鴻薇表示， 44坪月租4萬一般人住不起，太便宜又讓人質疑賤賣空間，兩邊都不討好，呼籲都發局應推動三代同堂宅，三代同堂可享租金減免，建立長幼聚居共居的社宅模式。

王鴻薇指出，明倫社宅問題在於月租四萬租金實在過高，但是如果因此降價，44坪3房型月租降太低，也會有民眾覺得不合理，台北市寸土寸金，政府花大錢蓋社宅，卻讓1、2個人用低租金住44坪也並不合理。

王鴻薇說，因此明倫社宅44坪房可定位為三代同堂宅，三代同堂申請租金可再給8折優惠，既可降低租金，也提高坪效。

王鴻薇強調，換個角度規畫也許可以化危機為轉機，這幾戶其實是很適合三代同堂共居，而且一直以來社會住宅對於租金補貼，都有考量三代同堂做為申請補貼加分條件，台北市府應順水推舟，對於三代同堂的住戶，用降租金取代補貼，讓明倫社宅能成為三代同堂宅的新典範。

(中時 )