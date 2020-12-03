簡任官約占全體公務人員的5％，每年各機關遴薦優秀公務人員參加薦升簡訓練，以取得升任資格。保訓會今天公布的調查發現，公務人員在專業能力外，如果兼具「領導力」與「宏觀創新思維」，最容易獲得長官賞識與快速拔擢。

考試院今天召開第13屆第13次會議，保訓會以「103年至108年薦任公務人員晉升簡任官等訓練成效調查分析情形」為題進行業務報告，以首次辦理針對訓後成效進行長期間大規模之調查，分析近6年薦升簡結訓人員3千多份問卷，並訪談升遷較同期快速的人員及其主管，得到以上的結論。

調查同時也發現，運用問題導向學習(PBL)與個案教學，讓訓練所學活用在工作上的成效最好。

保訓會主委郝培芝指出，薦升簡訓練是公務人員晉升簡任職務的唯一管道，如何讓受訓人員提升領導能力、開拓宏觀視野，責任與意義格外重大。未來保訓會將持續透過實際公共議題的解決、跨專業的共學、跨領域人員的交流與傑出公務人員的經驗傳承，讓公務人員具備這些關鍵特質。

考試院院長黃榮村及與會考試委員也在會中指示，薦升簡訓練要更追求卓越，因此需持續探究簡任官不可或缺的工作職能，精進訓練課程設計與教學方法。保訓會則表示，會針對相關意見進行研議，並將檢討與強化薦升簡訓練，賦予簡任文官更重大的意義，為培育現代政府所需的治理人才持續努力。

(中時 )