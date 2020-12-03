連日降雨讓拉拉山巨木區步道暫時不通。(新竹林區管理處提供／呂筱蟬桃園傳真)

新竹林區管理處所轄拉拉山巨木區，因受到連日山區下雨影響，土石鬆動，造成園區內樹木倒伏，影響16號巨木至18號巨木間步道暫時無法通行，為維護遊客安全，已設置告示牌，請遊客入園時特別注意，並依指示路線行走。

新竹林區管理處處長夏榮生提醒連日山區降雨，請遊客上山前注意氣象預報，並注意安全。

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