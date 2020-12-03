連日降雨 拉拉山千年神木倒塌 步道無法通行 16:312020/12/03 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連日降雨讓拉拉山巨木區步道暫時不通。(新竹林區管理處提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連日降雨讓拉拉山巨木區步道暫時不通。(新竹林區管理處提供／呂筱蟬桃園傳真) 新竹林區管理處所轄拉拉山巨木區，因受到連日山區下雨影響，土石鬆動，造成園區內樹木倒伏，影響16號巨木至18號巨木間步道暫時無法通行，為維護遊客安全，已設置告示牌，請遊客入園時特別注意，並依指示路線行走。 新竹林區管理處處長夏榮生提醒連日山區降雨，請遊客上山前注意氣象預報，並注意安全。 鳳山93期重劃區抵費地 首標售 天津靜海區 健康產業潛力無限 (中時 ) #遊客 #巨木 #竹林區 #管理處 #林區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中外埔二崁路N字型連續彎路釀危機 吳敏濟爭取改善 14:322020/12/03 寶島 石門水庫集水區施放高空焰彈增雨 16:412020/12/03 寶島 竹市預算未過 在野黨：監督職責、絕非刻意擱置 15:262020/12/03 政治 美眾院通過外國公司問責法案 嚴審上市中企 07:092020/12/03 國際 新北第二行政園區動土 打造三軸心 04:102020/12/03 地方新聞 台南聖誕燈節6日開跑 首度移師運河畔廣8河樂廣場 14:072020/12/03 寶島 留美生開奧迪跑車迴轉 同向科大生騎重機直行撞上傷重不治 09:102020/12/03 社會 秋冬防疫專案上路 北捷跳舞區也要戴 違者至少罰3千 15:312020/12/03 生活 寶島熱門新聞 台南聖誕燈節6日開跑 首度移師運河畔廣8河樂廣場 - 寶島 綠化金門 林務所引進「水寶盆」抗旱 - 寶島 響應國際身障日 淡水圖書館帶身障朋友PLAY玩具 - 寶島 躍富竹 竹藝博覽會展出超大型竹口罩 - 寶島 台南警眼尖發現失聯移工 反向警察吐露心聲 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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