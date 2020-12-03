全球電源管理與散熱廠-台達電（2308）旗下子公司達爾生技宣布針對新冠肺炎COVID-19病毒之檢測產品「達基全自動核酸檢測系統」通過衛福部專案製造（防疫專案製造核准文號1096819804），正式投入防疫工作。

有鑒於2020年起，新冠肺炎疫情在全球肆虐，對世界經濟以及全人類健康都造成極大影響，台達已取得疾管署核准技轉「新冠病毒快速鑑定檢驗試劑」授權，開發SARS-CoV-2檢測試劑，搭配「達基全自動核酸檢測系統」，可提供第一線醫檢人員精準檢測以及含有核酸檢測曲線值之專業判讀報告，符合全球標準，報告適用性更加廣泛。

台達董事長海英俊表示，台達多年來致力於電力電子關鍵技術，對於光、熱、電、微流體等領域已累積豐厚的經驗，達爾生技具備生醫產品精密製程技術，為全球不同國家知名醫材品牌提供設計製造服務，今年因應新冠肺炎疫情，推出全自動核酸檢測系統，可迅速投入全球防疫工作，跟前線醫護人員一起努力。

達爾生技的「達基全自動核酸檢測系統」具備精準、快速、安全三大特點，適用多種液態樣本，可同時檢測多基因段，僅需1.5小時即可得知高準確度的檢測結果，且密閉式處理過程非常適合第一線門診或急診使用。

標準qPCR（即時定量聚合(酉每)連鎖反應）測試法，所出具之報告含有Ct值可協助判別病毒量，並與全球標準檢測方式之報告接軌，與傳統實驗室所需判讀的資訊相同，可提供專業醫護更清楚的判斷依據；而「達基全自動核酸檢測系統」不僅具備上述功能，且可自動化完成萃取至RT-PCR步驟，達成檢體入、報告出的一鍵式簡易操作，並將傳統核酸PCR檢測時間從4小時大幅縮減至1.5小時；特殊的卡匣設計，提供同一檢體最高24種病原聯檢同時檢測，可精準診斷病原後進而提供醫師用藥指引；採用POCT（定點照護檢驗）的設計概念，簡易操作、輕巧便利、安裝簡易、支持隨到隨檢並立即產出報告的應用方式，適合急症病房、管制閘口、海關、偏遠地區檢測站，甚至臨時性檢測站點使用，可即時檢測、即時處置，減少疫情帶來之危害衝擊。專利的密封式卡匣設計，兼顧生物安全以及操作便利性，更適於緊急使用時機，為全球防疫帶來新契機。

(時報資訊)