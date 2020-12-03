工業電腦大廠研華(2395)「Advantech Connect」工業物聯網線上夥伴峰會今（3）日揭幕，工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，集團深耕4大產業應用，以3大策略方向布局工業物聯網，並看好中國大陸新基建及十四五計畫，將加速驅動企業創新投資。

此次「Advantech Connect」工業物聯網線上夥伴峰會以「共創物聯世界、洞見智慧未來」為主題，3天活動邀請上百位產、學、研產業專家及合作夥伴，舉辦1場高峰論壇、6場產業論壇、4場技術論壇，邀請超過3萬名以上的夥伴客戶上線共襄盛舉。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，後疫情時代智慧應用崛起，急速激化許多企業對數位轉型的動機及急迫性。尤其在中國大陸新基建及十四五計畫所帶動的工業物聯網商機下，更加速驅動企業對創新的投資。

蔡淑妍指出，研華有鑑於此，將鎖定工業物聯網垂直市場，以接軌創新趨勢、結合關鍵技術，提升產品創新動能、加強夥伴深度鏈結，建立共贏、共榮的物聯網生態圈等3大策略方向，持續深化布局版圖。

蔡淑妍表示，研華深耕智慧工廠、智慧設備製造、智慧交通、能源與環境等4大工業市場，已有豐富產業落地及應用實績，未來將持續連結物聯網應用及新技術，聚焦開發創新產品，以加速驅動數位轉型。

研華中國工業物聯網事業群總經理蔡奇男認為，工業物聯網時代的「生態」越來越重要，優勢互補才能深入不同應用場景，加速產業客戶數位轉型升級。研華2018年至今致力加速生態布局，透過投資及併購方式，與各垂直產業的專業系統整合商加速物聯網應用落地。

蔡奇男表示，研華的生態夥伴大致有3種共創模式，一是集成方案商夥伴，主要以垂直產業方案型合作。二是方案共創型夥伴，聚焦整合雙方優勢資源，共創工業App。三是策略合作夥伴，透過投資等資本方式互補加深核心競爭力。

蔡奇男指出，研華目前已經與各領域夥伴展開共創合作，包括與安捷物聯共創開拓智慧能源市場、與三技工業共同開拓智慧化紡織市場、與銳鼎科技合作金屬加工及手工具領域的智慧工廠共創等。

(時報資訊)