新台幣匯價今下午盤升破28.5元的「彭淮南防線」，創1997年7月以來的23年新高價。新台幣強勁升值再引發市場憂心電子業的匯損擴大！今台股電子指數盤中則是再創歷史新高，達685.16。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如今天表示，今年以來台幣持續升值，部分投資人擔心電子出口會出現匯損，但事實上，景氣好的時侯，新台幣升值期間，電子指數表現通常較為強勢，且獲利持續增長能夠支撐股價。建議投資人資產配置以成長股為核心，價值股當衛星配置。野村投信估明年台灣電子業獲利年增在7.5%左右，其中半導體獲利因今年基期較高，明年的獲利年增約2.3%。

根據統計，新台幣匯價在2009年的第一季新台幣貶到33~34元，而電子指數也相對走跌；而今年新台幣大幅走升，電子指數創歷史新高，今盤中電子指數盤中觸及685.16新高價。

針對外資預估，新台幣匯率明年底前恐升抵27.5元兌1美元，央行總裁楊金龍2日赴立法院備詢時表示，「這些預估參考參考就好，匯率很難去預測的。當市場有失序疑慮，央行就必須進場去調節，調節是我們很大的工具，如果發現有炒匯嫌疑，我們會請他來、也會告訴他，另外，像大額通報系統也都是我們的調節匯市的工具。」

(時報資訊)