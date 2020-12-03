新冠肺炎疫苖的樂觀進展與對美國通過新紓困措施的憧憬，持續為市場信心帶來提振，以及在晶片股與汽車股上漲帶動下，周四南韓股市連漲第3天，並再創歷史新高。

周四南韓KOSPI指數收漲0.76%，為2,696.22點。南韓因舉辦全國大學入學考試，金融市場開盤與收盤時間延後一小時。

重量級晶片股三星電子與SK海力士連漲第3天，分別收漲0.29%與2.29%，盤中最高漲1.44%與5.05%，雙雙創下歷史新高。

現代汽車與起亞汽車11月銷售數據相對強勁，股價分別收漲7.67%與6.41%。

Celltrion與其關係企業同步上揚，投資人看好其新冠肺炎藥物CT-P59可望獲得有條件批准。大熊製藥上漲2.71%，該公司正尋求主管機關批准其新冠肺炎藥物展開第二階段試驗。

外資今日買超韓股2118億韓元。韓元收漲0.35%，報1,097.0兌一美元，創下2018年6月來新高。

(時報資訊)