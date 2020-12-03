馬來西亞歌手四葉草(朱主愛)當年憑著傳唱度極高的洗腦歌曲《好想像》、《Malaysia Chabor》紅遍大街小巷，活潑、輕快的曲風也掀起一波翻唱熱潮；近年將演藝事業轉往大陸的她，參加選秀節目《創造營2020》拿下第9名成績；近日她在自己的社群平台再度和網友分享她的好身材，尤其她火辣螞蟻腰，更讓網友看了直說：要流口水了。

四葉草早年以清純、可愛造型出道，近些年開始「登大人」，時常在自己的社群平台上分享自己的好身材；近日她為了宣傳新歌《丈夫公妻子婆》勤跑宣傳，平時熱愛運動的她，更曬出自己引以為傲的川字肌、螞蟻腰，讓眾多人羨慕不已。

四葉草的螞蟻腰讓大家羨慕不已 (圖/ JoyceChu 四葉草臉書)

四葉草也說，她維持身材的祕訣，無非就是養成運動的習慣，而且在腰部上的訓練她從不敢偷懶；想要擁有緊實的腹肌、纖細的腰圍，堅持每天訓練是一定要的。這也讓許多人讚嘆，天底下果然沒有懶女人。

四葉草維持好身材的秘訣是養成運動習慣 (圖/ JoyceChu 四葉草臉書)

網友們除了稱讚身材未免也太好了之外，更說：「那個腰 我流口水了」、「這腰真的讓人羨慕」、「這腰！很適合我抱」、「魔鬼身材」、「美美小腰精」。

(中時新聞網)