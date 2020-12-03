行政院會今天拍板打擊炒房五大面向措施，蘇揆下午在臉書登出簡化版圖卡，協助民眾了解內容，蘇揆並強調，房屋是用來居住，不是用來炒作的，相關部會力道要大一點、快一點，讓年輕人敢婚、願生、輕鬆養育，房屋不該當成商品炒作，所以政府要拿出辦法來。

行政院今天公布 抑制炒房五大面向 ，透過打擊弊端、增加供給、健全制度多管齊下，落實居住正義。蘇揆表示，其中包括「看得到」，實價登錄2.0，預售屋全面納管。他已公開承諾推動實價登錄修法，將預售屋全面納管，也確實做到銷售前備查、交易後申報。重點是， 房價揭露落實到門牌 ，也加重申報不實的罰則。

￼其次則是「查得到」，嚴查紅單炒作，最高可罰百萬政府己成立「預售屋管理小組」，與地方政府合作強力稽查炒作紅單的行為。最近已展開2波大規模無預警稽查，也曾依法開出120萬元的罰單。稽查只會更嚴，切莫心存僥倖。

￼蘇揆並要求「課得到」，專案查、速修法，雙管齊下阻避稅政府透過修法、專案查核，嚴查藉由設立公司或股權交易、或將分割為小坪數申請門牌逃漏稅的行為。

另外，在「住得到」部分，社會住宅提前達標、租金補貼戶數加倍。政府推動8年興辦20萬戶社會住宅，第1階段達成率103％，內政部明年也推出最大的興建計畫。今年8月起，政府也把租金補貼戶數加倍，讓更多有需要的國人都能受惠。

￼蘇揆最後提及「防投機」，也就是防治房市資金浮濫，並強化貸款審查機制防治房市資金浮濫、增加投機客炒房成本，金管會將督促銀行針對不合理貸款個案採差別或審慎放款，央行必要時會依法採行選擇性信用管制措施，金管會將強化對不動產貸款業務的金融檢查及風險控管。

他說，政府繼續努力健全房市、措施隨時加碼抑制炒房，讓努力的人，住得起一間遮風避雨的房。

(中時 )