新竹已婚育有女兒的高姓男子，經常到鄰居單親林女家中串門子，豈料他不是看上林女，而是對林女13歲兒子動歪腦筋，趁林女酒醉睡著，要求少男幫他打手槍，甚至直接猥褻。高男被告後坦承犯行，法官依對未滿14歲男子猥褻罪判刑6月及成年人對少年乘機猥褻罪判7月，均緩刑4年，同時接受法治教育4場，期間若有違犯則檢方得以聲請撤銷緩刑。

根據判決，42歲高男與單親林女熟識，經常到她家中小酌並過夜。2019年9月間，高男又到林女家喝酒過夜，見林女酒醉回房睡著後，竟走入林女兒子房中，叫醒少男幫他「尻槍」；今年4月，高男得寸進尺，再對少男伸魔爪直接猥褻，這回少男嚇得向媽媽求救，事情才曝光。

法官審理認為，高男明知少男未滿14歲，正處於身心與人格發展重要階段，竟罔顧未成年人身心人格發展健全性及心靈感受，僅為滿足個人性慾而伸出狼爪猥褻少男，危害他的身心健全發展造成危害，實屬不該。

念及高男犯後坦承犯行，態度尚可，且賠償少男家屬數萬元，雙方達成和解，獲得諒解，依對未滿14歲男子猥褻罪判刑6月及成年人對少年乘機猥褻罪判7月，均緩刑4年，同時接受法治教育4場，期間若有違犯則檢方得以聲請撤銷緩刑。

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(中時新聞網)