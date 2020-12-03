新北市政府今（3日）下午舉辦「永和大陳社區更新單元5、6、7」都更招商說明會，最高容積獎勵額度可達2倍，吸引22家建設公司、開發商出席。新北市副市長陳純敬表示，大陳社區見證大台北地區發展，藉由第2單元都更的經驗，快速翻轉大陳社區，營造更好的生活環境。

大陳社區位於永和區新店溪畔旁，各更新單元的面積分別為0.8至13公頃左右，現有建物多為50至60年老舊房屋且相當老舊，加上巷弄狹小影響消防救災，危及居民安全。

新北市政府3日下午舉辦「永和大陳社區更新單元5、6、7」都更招商說明會。（葉書宏攝）

新北市政府3日下午舉辦「永和大陳社區更新單元5、6、7」都更招商說明會。（葉書宏攝）

新北市政府3日下午舉辦「永和大陳社區更新單元5、6、7」都更招商說明會。（葉書宏攝）

陳純敬表示，市府為了改善當地社區居住安全、環境生活品質，承襲單元2的成功經驗，接續推動公辦更新單元5、6、7單元，由民間挹注資金辦理都市更新事業透過「公私協力」的方式共同整合，盼廠商能夠踴躍參與，與市府、社區住户共同推動家園重建，逐步實現永和區的整體發展。

都市更新處長張壽文說，大陳社區指定為「策略性再開發地區」的方式，提高容積獎勵額度最高可達2倍基準容積，配合基地周邊的仁愛公園與新店溪畔等綠地空間，吸引民間投資並帶動當地更新重建。

此外，未來捷運萬大線永平國小站完工，將與鄰近的捷運頂溪站形成雙捷運站的服務範圍，讓該案的招商條件更具優勢。

都市更新處表示，舉辦招商說明會與廠商進行意見交流，後續將透過公開評選程序甄選實施者，對於該案有意願投標的廠商可至都市更新處申購招商文件，並於截止日2021年3月12日前送達申請文件。

若對招商文件內容有任何疑義，應於2020年12月14日前以書面方式掛號或親送至都市更新處釋疑。

(中時 )