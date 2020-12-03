萊豬進口政策引發民怨，行政院長蘇貞昌搬出屏東「信功肉品」支持政府萊豬政策，隨即遭到業者發聲明打臉。然而，屏東縣政府消防局於2日進行例行安檢，引發外界聯想是「查水表」，對此，信功業務經理楊旻叡今(3日)出面回應「是例行性稽查，引起屏東縣府困擾，非常抱歉。」宅神朱學恒見狀後則是說，「信功當然要立刻認錯啊，上一個不認錯的皇家傳承牛肉麵什麼下場...」。

宅神今(3日)在臉書寫下，丁怡銘導演離開之後，行政院中央圖房表現的確很不好，難怪蘇貞昌那麼珍惜他「替丁導說話」，而屏東縣政府聲明稿指出，「早上9:45 ，本府1999接獲民眾檢舉，針對信功的消防安檢、勞動條件表示有不合規定之處，消防局因此通知信功委託的消防設備公司，對方表示，今天下午有空，才約定前往做例行的消防安檢」。

對此，宅神質疑，在單位當防火管理人的都知道11月27號上傳，是告知消防局可以來複檢，哪有28號不來，29號不來，偏偏一得罪蘇貞昌之後12個小時內就有熱心民眾檢舉，「然後消防局就八百里加急排開所有原有行程當天下午就來的？ 那以後是不是屏東縣的防火管理人急著要完成檢查，就打1999檢舉自己就好？」

最後，宅神也說，「信功當然要立刻認錯啊，上一個不認錯的皇家傳承牛肉麵什麼下場，你各位大家學著點啊！」貼文曝光後，網友則說，「熱心民眾突然變多了」、「得罪方丈走不了了」、「每個人的政治正確很重要。是吧，是吧」、「蹭過頭自打臉繼續坳就對了」。

(中時新聞網)