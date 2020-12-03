今年73歲的資深影星汪明荃，出道以來演出過許多經典戲劇作品，甚至開過演唱會，是香港演藝圈的大姐大，地位無人能取代，她的老公羅家英在圈內也備受景仰，而夫妻倆即使名利雙收，但對社會仍相當關心，近日她到郊外散心，看見疫情期的亂象，仗義直言，直接公開照片開罵。

汪明荃跟老公羅家英在演藝事業上打下亮眼成績單，但下了戲他們喜歡靜謐與大自然，因此婚後定居在郊外的獨棟豪宅，每天睜眼就能看到海，還堅持在宅子旁邊做綠化設計，可以想見夫妻倆對於天然環境的重視與嚮往。

汪明荃外出散心變成撿垃圾一日遊，撿到一堆廢棄口罩超生氣。(翻攝自汪明荃微博)

如今適逢新冠肺炎疫情高漲期間，汪明荃夫妻的豪宅地點跟設計，恰好符合防疫，她也非常關心香港民眾的安好，因此在疫情爆發的第一時間，防疫物資正缺乏時，汪明荃就大方將大量口罩、洗手液庫存，分送給第一線醫護人員以及寺廟，表示雖然成了「防疫窮人」，但堅持捨身為人，受到眾人讚揚。

昨天(12/2)她趁著好天氣外出踏青，本想舒緩嚴峻疫情下的緊繃心情，沒想到越散步越火大，po文透露在香港清水灣附近看見滿地垃圾，她就拿了樹枝邊撿，走了不過1小時，整根樹枝勾了滿滿的廢棄口罩，讓她氣到大罵：「有的人真是沒有公德心！」，網友看了也氣到不行，跟著罵「扔垃圾已經很過份了，亂扔口罩更過份」、「不知道有没有病毒啊」，讚汪明荃身體力行做人民的好榜樣，正是娛樂圈需要的藝人。

(中時新聞網)