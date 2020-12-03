一度被政府部會力擋國門之外的私募股權業，現在真的要有主管機關了！

國發會主委龔明鑫在《2020投資台灣高峰論壇》上表示，為了建構台灣新創環境，國發會將藉新創2.0打造「投融資一條龍」，串接私募股權投資基金（PE）和創投基金（VC）與新創事業的資金流，國發會願意成為私募股權業主管機關，且正擬訂「促進私募股權基金投資產業要點」，引導保險資金投資政府支持的私募股權投資基金（PE），全面投資國家級重要策略性產業。

龔明鑫指出，研擬中的促進產業要點將有兩大重點，1. 為PE界定，2. 第三方出具的PE業資格，將由相關公協會出具認定函。他表示，目前國內的PE基金，主要有信託業、證券業以自有資金組成的私募股權基金；國家級政策支持的PE基金，有關再生能源基金、民間的私募股權投資事業目前還必需隱藏在創投公司的招牌後面。

股權投資協會理事長邱德成說，「股權協會爭取保險資金投資國內PE基金，經歷了三任金管會主委、兩任國發會主委，現在終於看到一線曙光。」

2020投資台灣高峰論壇，3日假金融研訓院菁業堂舉辦，現場出席的金融、投資界人士200多人，是疫情期間含金量頗高的論壇，龔明鑫以「全面投資台灣的雄才大略」為題進行專題演講。

(工商 )