台灣菸酒公司2020年再度推出台啤金牌聖誕限量版，透過新包裝提供消費者不同感受，以維繫國內啤酒市場龍頭地位。

台菸酒公司指出，我國2019年國內啤酒市場總量為7,552萬打（以0.6L計算），較2018年衰退0.1％，主要是近年來國人對飲酒負面影響持續發酵，酒駕肇事等議題層出不窮，立法院修法嚴格取締酒駕並加重罰鍰，消費者大幅降低於餐廳等即飲通路之啤酒消費意願。

此外，台菸酒公司2019年的啤酒銷量為4,382萬打、年減5.8％，市占率仍然有58％左右，但其他國產及進口啤酒為3,170萬打、年增9.0％，市占率為42％。

台菸酒認為，近年來國際競爭對手擁有大筆廣告預算，透過各種行銷手法爭奪市場，另國內興起精釀啤酒風潮，除在地小型精釀啤酒廠林立，加上通路業者自行引進各國品牌啤酒，辦理國際啤酒節，啤酒競爭態勢持續加劇。

面對國內外強勁對手，台菸酒加強18天生啤酒、爽啤、特釀系列啤酒等產品鋪貨，並且透過年輕化行銷手法塑造品牌形象，像是近三年來的台啤金牌耶誕新包裝、提升品牌好感度並驅動消費者認同。

台菸酒也表示，因應低酒精加味飲品市場興起，台菸酒去年已推出金牌FREE無酒精啤酒及各式風味啤酒，迎合不同消費者需求，鞏固啤酒市場第一品牌地位。

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(工商 )