石門水庫集水區施放高空焰彈增雨 16:412020/12/03 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 石門水庫集水區施放高空焰彈增雨。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水利署、北區水資源局把握這波通過雲帶，3日下午評估3點最適合增雨時機，在石門水庫集水區，委由中科院施放20顆國產高空焰彈增雨，盼充分利用雲系通過機會，為集水區增加降雨量。石門水庫截至下午4點水位來到232.05公尺，有效蓄水量10482.77萬立方公尺，蓄水率來到53.1％。 鳳山93期重劃區抵費地 首標售 連日降雨 拉拉山神木區步道無法通行 (中時 ) #水庫 #集水區 #石門水庫 #通過 #高空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天津靜海區 健康產業潛力無限 04:102020/12/03 兩岸新聞 迎鮭魚返鄉 台南打造優質環境 04:102020/12/03 財經焦點 台中外埔二崁路N字型連續彎路釀危機 吳敏濟爭取改善 14:322020/12/03 寶島 基隆老舊管線漏水嚴重 台水擬規畫短中長期目標改善 17:372020/12/03 寶島 台南聖誕燈節6日開跑 首度移師運河畔廣8河樂廣場 14:072020/12/03 寶島 信功傳被查水表 證據曝光：是主動申請消防安檢 09:062020/12/03 政治 蘇東坡食菊成癖 延壽軼聞更神奇──舌尖上的大宋（六） 14:322020/12/03 兩岸史話 2020埔里花醮 以花藝結合建醮 16:432020/12/03 寶島 寶島熱門新聞 台南聖誕燈節6日開跑 首度移師運河畔廣8河樂廣場 - 寶島 綠化金門 林務所引進「水寶盆」抗旱 - 寶島 響應國際身障日 淡水圖書館帶身障朋友PLAY玩具 - 寶島 台南警眼尖發現失聯移工 反向警察吐露心聲 - 寶島 躍富竹 竹藝博覽會展出超大型竹口罩 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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