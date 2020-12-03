水利署、北區水資源局把握這波通過雲帶，3日下午評估3點最適合增雨時機，在石門水庫集水區，委由中科院施放20顆國產高空焰彈增雨，盼充分利用雲系通過機會，為集水區增加降雨量。石門水庫截至下午4點水位來到232.05公尺，有效蓄水量10482.77萬立方公尺，蓄水率來到53.1％。

(中時 )