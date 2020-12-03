台達電宣布，百分之百持有的子公司達爾生技在台灣醫療科技展中宣布，可以PCR方式檢測COVID-19病毒的「達基全自動核酸檢測系統」，已經通過衛福部專案製造，正式投入防疫工作，主打PCR檢測時間可由現行的4小時、縮短至1.5小時之內，COVID-19快速檢測試劑也已取得疾管署核准技轉「新冠病毒快速鑑定檢驗試劑」授權，由達爾生產。

台達電表示，達爾生技的「達基全自動核酸檢測系統」具備精準、快速、安全三大特點，適用多種液態樣本，可同時檢測最多24個基因段，換言之，基因比較不複雜的疾病最多可以一次同時檢測24種，且全程密閉式處理，非常適合第一線門診或急診使用，另外，機器提供含有核酸檢測曲線值的檢測報告，符合全球標準，報告內含有Ct值可協助判別病毒量，與全球標準檢測方式報告接軌，與傳統實驗室所需判讀的資訊相同，可提供專業醫護更清楚的判斷依據。

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