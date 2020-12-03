永續發展目標在台灣蔚為風潮，台灣上市櫃企業所發布的企業社會責任報告書中，經常引援聯合國提出的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），強調會運用公司的核心能力實踐。

在資產管理界同樣有業者關注責任投資與永續發展目標，歐洲第一大、全球前十大的鋒裕匯理資產管理強調是責任投資的先行者，旗下ESG團隊已開發出獨家的ESG篩選系統，其分析標準符合聯合國的永續發展目標（SDGs）。

新冠病毒肺炎疫的事件，更彰顯永續發展目標（SDGs）的重要性，而什麼是永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs），該目標為聯合國與各國所推行，源於2015年時聯合國所有會員國通過的《2030年可持續發展議程》，其核心是17項永續發展目標（SDGs），並有169個細項目標，關懷包含：貧窮、飢餓、教育、平等、環境等，希望所有國家針對這些迫切的議題採取行動。

來自法國總部位在巴黎的鋒裕匯理資產管理在責任投資的起跑速度早於多數同業，2006年即是最早簽署聯合國支持的責任投資原則（Principles for Responsible Investment，PRI）的業者之一。

除此之外，鋒裕匯理資產管理在PRI評鑑亦表現出色，在2020年所有參與項目皆榮獲A+評分，評分項目包含：策略與公司治理、上市股票-整合、上市股票-積極所有權、固定收益-主權、超國家機構、國際組織、固定收益-金融業、固定收益-非金融業以及私募基金。

鋒裕匯理資產管理並擁有的ESG（E環境Environment、S社會Social、G公司治理Governance）獨立團隊成立於2003年，內有23位ESG專家及14家外部數據廠商，打造獨家的ESG評級。而這些ESG評級有最佳A等級～最差G等級，共七個評級。鋒裕匯理資產管理旗下所有投資組合不投資G等級，而Amundi的SRI（社會責任主題）基金不投資E、F、G等級。

在永續發展目標方面，以鋒裕匯理基金環球生態ESG股票為例，10個ESG投資類別與聯合國17項永續發展目標（SDGs）能對照，分別為健康生活、ESG承諾、永續運輸、科技效率/智能、水資源、乾淨技術、汙染防治、替代能源、農/林業、能源效率/綠色建築，彰顯團隊對於永續發展目標的重視。

(工商 )