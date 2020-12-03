全球擁有300餘間「繼光香香雞」門市的香繼光集團執行長黃智雄，一改過去不在台灣開設加盟店的堅持，今年9月宣布將於六都釋出加盟名額僅限量25席！消息一釋出、加盟詢問度爆棚，如今僅餘個位數可接受報名。

繼光香香雞具獨特的香味識別及長久培養忠實的狂熱愛粉，以及各縣市仍有相當大的開發潛力，許多民眾主動爭取希望能成為加盟店，因此，繼光香香雞今年增加約2成的加盟詢問度。

惟鑑於2000年開放加盟經驗上的學習，黃智雄認為，「唯有堅持品質，才能維持品牌價值」。因此，台灣門市皆轉為總部直營並未再開放外部加盟。

歷經整整20年，香繼光集團不急於擴展，反而穩紮穩打的完整建置集團總部營運、行銷團隊、深度會員經營、成熟管理系統、完整教育訓練、專業研發人員，及在生產面上更斥資上億設立頂規的中央廚房及物流廠房，讓繼光香香雞未來的生鮮配送更加完善與即時！

台灣拓店百家是香繼光集團階段性目標，如今，香繼光因應資源及準備已就位，加上位於台中大里區的中央廚房新廠區，預計今年底正式營運，香繼光決定自9月起在六都開放25席限量加盟名額。

黃智雄強調，加盟主需擁有一定條件，例如具備公司法人資格，以及認同繼光香香雞經營理念及產品，還有資金健全、需具承擔風險能力；最重要的一點是，需親自參與教育訓練與經營，尤其是具備餐飲經營經驗者優先合作。

黃智雄表示，考量到店型屬性與目標客層，繼光香香雞現階段將以六都為拓展版圖重心，預計加盟與直營店併行，擴展品牌市占率，2021年預計全台展店目標可達100間門市。

(工商 )