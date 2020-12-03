由埔里鎮公所、農糧署、行政院中部聯合服務中心、中華盆花發展協會、日月潭國家風景區管理處、南投縣政府文化局等單位合作的「2020花卉秋季展—花醮」，將於5日至20日在花卉物流中心舉行，今年特別結合埔里12年一次的祈安護國清醮活動，以宗教文化為主題，與埔里在地花卉結合，相當有看頭。

埔里鎮長廖志城表示，埔里鎮在切花、盆花、國蘭等市場1年數億產值，辦花卉展除活化物流中心，也希望能再帶動活絡埔里花卉產業，今年的花醮主要展區共有六大主題：醮壇區、布袋戲區、舞龍舞獅區、護法牌區、祭典樂器區、門神區等，使用埔里在地生產的花卉，搭配宗教祭典常看到的法器，展現不一樣的花卉之美，題材新穎勢必讓所有遊客耳目一新。

協助辦理這次活動的行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，這次埔里花醮展區依功能分為室內特色主題花卉觀賞區、盆花競賽觀賞區、花卉選購、咖啡茶文化品茗區；戶外區在展出期間，每逢周六、日皆有小農及文創市集：5、6日由廣受蔬食朋友喜愛的無肉市集打頭陣，12、13日則是許多民眾喜愛的療癒多肉市集、19、20日是由四鄉鎮聯盟組成的農特產伴手禮市集。

除此之外每周末各有二場花卉多肉植栽體驗，更有布袋戲、泡泡秀、在地藝文團體帶來精采的演出，讓愛花的民眾在賞花之餘還能參與埔里宗教盛事，逛市集玩趣味。

(中時 )