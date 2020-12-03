國內最大醫療科技展「2020台灣醫療科技展」，3日至6日在南港展覽館一館盛大展出。中科管理局結合11家執行生醫計畫廠商於「中科生醫產業創新館」辦理聯展；友達光電、上銀科技、達運精密、台達電子、善德生化科技、瑞基海洋、藥華醫藥等7家中科園區廠商也設攤參展，展現精準健康、微創手術醫材等領域頂尖技術與製造能量。

中科管理局長許茂新說，中科自去年開始推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」，積極協助生技醫材產業擴展市場及參與國內外展覽活動，串接精密機械與光電產業，整合自動控制、光電量測等技術專業領域；積極引進智慧醫療及生醫產業，鏈結榮總、亞大附醫、秀傳、中國附醫等知名臨床機構及研發訓練中心，精準健康與健康照護領域的技術發展。

中科管理局局長許茂新(左3)與上銀科技團隊合影。（中科管理局提供／陳世宗台中傳真）

「中科生醫產業創新館」11家執行生醫計畫廠商，包括福寶科技自主開發的「FREE Walk」外骨骼輔具機器人，醫百開發「雷帝納」微創手術導航系統，承鋆「拉斯科」內視鏡3D／4K影像錄影系統，久方無線超音波止血手術刀，聯合骨科全髖植入物手術導引系統及各式骨材等，由臨床需求衍生的高階醫材產品等聯展。

另外，還有合盈光電因應防疫隔離病房需求所開發應用之Ezcaring易照護系統、開啟基因iCatcher自動化循環游離腫瘤核酸純化儀、萊弗斯基因QLoci md1000 全自動多重數位定量核酸分析系統、方策科技開發免打結可吸收外科手術縫線與義乳推進器、聯讚精密的高壓三通閥、碩晨生醫超潔淨多功能醫用PVA泡棉等高端醫材產品等，一站式全體驗方式呈現中部地區最新醫療高科技產品，其中福寶科技及萊弗斯基因獲得109年國家創新獎及承鋆生醫獲得109年國家精品獎。

許新茂強調，近年來中科管理局積極匯集中部地區頂尖生技醫材產業，鼓勵廠商投入產品研發與設計製造，憑藉快速整合的產業利基優勢，引領中台灣生技醫材產業聚落發展；藉由鼓勵廠商自主研發與製造，展現科技產業廠商堅強的研發實力，也開啟生醫相關產業鏈的新商機。

(中時 )