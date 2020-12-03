澳門賭王何鴻燊小兒子何猷君，去年7月跟大自己6歲的維秘超模奚夢瑤領證結婚，事後證實「雙喜臨門」，3個月後奚夢瑤生了兒子，讓賭王在過世前圓夢抱到何家第五代長孫，奚夢瑤在夫家地位因此更加提升，被外界封為「千億人妻」，而她昨出席活動，大膽露「車頭燈」，可先前她才因穿緊身褲被老公念，讓外界相當關心何猷君的想法，而奚夢瑤坦言穿這樣，沒有先報備。

奚夢瑤與老公何猷君出演真人秀《幸福三重奏》第三季，在日前播出的節目中，奚夢瑤出門隨手抓了條黑色緊身褲穿，何猷君轉頭一看就說：「寶貝，妳這個褲子，是不是屁股顯得有點太過明顯了？」，奚夢瑤以為是這款褲子顯得屁股大，但老公說不是屁股大的問題，「很清晰可以看到妳屁股的形狀，街上(看)過來誰會那樣子」，奚夢瑤被念之後就換成了寬鬆的牛仔褲。

奚夢瑤出席時尚活動大露車頭燈，坦言沒跟老公報備。(取材自奚夢瑤Studio微博)

何猷君「夫管嚴」言論引發熱議，而這畫面還歷歷在目，奚夢瑤馬上「自我突破」，她昨(12/2)出席時尚雜誌活動，一現身讓人眼睛為之一亮，除了身材好到像沒生過一樣外，奚夢瑤穿了一襲全黑的細肩帶窄裙禮服，不但布料完全貼緊身體曲線，上半身更是直接簍空，搭配黑色亮片胸罩，大方展現升級的傲人上圍。

奚夢瑤性感模樣驚豔全場，深深事業線一覽無遺，紅毯主持人顯然跟廣大觀眾有著一樣的心思，馬上笑問奚夢瑤，穿這麼性感，老公何猷君反應如何？奚夢瑤害羞笑稱「今天還沒有報備過」，但說其實這樣還好，因為「他還是蠻尊重我的工作」，無預警閃了一波。

(中時新聞網)