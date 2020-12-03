業者主打頂級日本和牛，套餐定價約在1000元左右。（業者提供／程炳璋台南傳真）

台灣正陷入進口含有萊克多巴胺的美牛美豬爭議，一家南部起家主打和牛的餐廳兩年內在全台展店9家，3日台南旗艦店在安平區永華路上開幕，業者居安思危，期望政府做好把關，嚴格檢驗肉品貿易商。

台南市議會對面一家主打和牛肉的餐廳3日開店，業者主打日本、澳洲和牛，也賣美國翼板牛肉與牛小排，業者坦承擔心政府最近進口美牛的爭議會有影響，將更嚴格向上游廠商索取檢驗證明，剔除美國含萊克多巴胺的牛肉。

《東港強》和牛餐廳顧問葉雯晴表示，從2018年起家，兩年來拓展9間店，因為看好和牛餐飲市場，在台南開設旗艦店。

業者主打和牛3拼套餐約1000元，強調屬純種和牛等級，價格實惠，台南市雖然已有很多和牛餐廳，但肉品等級參差不齊。開幕兩周內並以每隻龍蝦399元加購價優惠顧客。

業者表示，台灣既然決定開放美牛，消費者有更多選擇，業者只能居安思危，未來對美牛進貨嚴格把關，每批肉品都審查附上的檢驗報告。

(中時 )