怪客鐵軌4次亂堆石 動機是「喜歡聽石頭被壓碎」

鐵路警察局11月26日獲報，台鐵竹北站西正線南端鐵軌，疑遭不明人士惡意堆放碎石，因23日就曾發生類似狀況，還造成列車一度停駛，台鐵認為有人蓄意犯案，此後竹北站周遭鐵軌，又陸續發生兩起類似案件，本月2日晚間7時40分，發現25歲羅姓男子又在作案，循線將他逮捕，而羅男落網後，竟表示自己「喜歡聽石頭被壓碎的聲音」，所以才會犯案。

警方日前接受台鐵報案，表示竹北站周遭鐵軌，自11月26日起，陸續遭人惡意放置碎石，警方為此成立專案，在該區域巡守、埋伏。

2日晚間7時40分，台鐵1252次列車司機員，發現羅姓男子入軌道，且又在投排石，立刻通報附近巡邏警方，在羅準備離去時當場將他逮捕。

警方初查羅至少涉及4起堆石案件，羅在警訊時，竟表示因為喜歡聽碎石聲，才會陸續在住家附近的鐵軌放石頭，全案偵訊後，被依違反刑法184條公共危險罪送辦。

(中時 )