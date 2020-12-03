美股隔夜互見漲跌，亞洲主要股市周四上揚，港股亦收漲，市場關注總統當選人拜登的擴大紓困方案發言。

周四香港恆生指數收漲195.92點或+0.74%，為26728.50點。國企股(H股)漲12.58點或+0.12%，為10586.37點。交易所今日總成交金額為1089億港元。傳媒印刷股和酒店娛樂股領漲，分別漲1.99%和1.85%。

恆生科技指數漲1.17%，領漲基準指數。指標股騰訊上漲2.6%，報589.0港元；阿里漲0.86%，報257.4港元；其他小米、京東皆上漲4.1%和1.6%。

酒店和餐飲股走高，呷哺呷哺漲4.5%，報17.9港元；海底撈漲8.9%，報57.3港元；九毛九漲2.8%。

花旗報告指出，海底撈翻桌率回復到3.5倍至4倍，雖然各地區復甦腳步不一致，但整體各店的銷售和翻桌率大致相同。預計海底撈明年盈利率在10%，目標價由32港元調升至55港元，評級維持中立。

(時報資訊)