國際美元指數下滑，台股盤中一度攻上「萬四」，激勵新台幣升勢延續，尤其央行在2日收盤棄守28.8元防線後，3日意外又放手盤中28.5元關卡，「雙防線」全部破功，但尾盤仍進場調節，終場收在28.668元兌1美元，仍創逾九年半新高，升值9.8分，台北外匯經紀公司成交量12.61億美元。

外匯交易員指出，台股近關情怯，未能一次站穩14,000點，終場轉為小跌12點，外資則是小幅賣超64億元，稍做休息以醞釀下一波攻勢。但由於美元續弱，主要亞幣升多貶少，新台幣跟著漲，且外資略偏匯入，尤其央行上午還在力守28.5元防線，怎料午後竟意外放手，「剎車一放還得了」，馬上直接衝向28.4元邊緣，來到28.401元、創逾24年的盤中新高。

外匯交易員認為，長期以來央行力挺出口商，全力維持新台幣匯率的穩定，有利於出口報價，但面對弱勢美元大環境，也不可能逆勢而為，無上限地大舉打貶新台幣，因此面對一直以來都有喊貶新台幣的聲音，其實央行非常盡力，卻換來監察院的「關切」，因此連續二個交易日，先是棄守收盤的28.8元，又放手盤中的28.5元，等於11月以來堅守三周多的「雙防線」全破。

全球目前正面訊息居多，匯銀人士強調，部份國家新冠疫苗已展開施打，美國總統當選人拜登對中美貿易戰的態度，相對沒川普那麼強硬，風險性資產受激勵，外資熱錢流向新興市場方向不變，短線新興股匯市應是延續齊漲格局，隨台股上攻「萬四」，新台幣短線也將是欲弱不易，不排除「彭淮南障礙」28.632元也隨時可能破功。

(工商 )