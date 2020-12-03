台北地院審理立委集體貪汙案，今開庭審理綠委蘇震清、蘇辦公室主任余學洋及藍委廖國棟3人是否延押。今天是蘇宣告絕食的第3天，蘇聲稱自己身體狀況越來越差，但仍會繼續絕食，抗議檢方程序不正義，希望能交保；檢方則反擊，對於蘇主觀臆測、斷章取義的指控覺得遺憾，這只是在傷害台灣的司法。

蘇震清表示，司法要先有程序正義，才有實質正義，同案被告李恆隆等人的偵訊檔案有影無聲，經公正機構鑑定後，不排除人為造假可能，檢方卻推給設備老舊，上次開庭竟然還半開玩笑說，要由審預算的立委負責。

蘇震清指出，北檢聲明稿還解釋，可能是偵查庭不當操作，讓他覺得很遺憾，設備老舊、人為操作不當問題，難道要他來扛？他只是希望原音重現，維護他的基本權益，如果他沒提出問題，檢方還會重視嗎？將繼續絕食，凸顯本案的程序不正義。

蘇的律師則說，蘇震清受選民所託擔任立委，若違背民意，在社會、政治上就是個無用之人，且全世界疫情嚴重，蘇沒有逃亡的可能。李恆隆供詞不一、前後矛盾，調閱、勘驗相關錄音檔也很花費時間，蘇的身體狀況越來越差，繼續羈押會讓蘇無法充分行使防禦權。

檢方則回應，檢方已慎重檢視設備及辯護人提出的鑑定結果。北檢設備是2010年向宏碁公司購置，正常情況下沒有資安問題，律師質疑的檔案時間不一致，也是轉檔、建檔過程的自然現象，至於雜訊問題，鑑定結果是指：「若非人為因素造成，則設備應存有致命故障或瑕疵」，沒有斷言就是人為變造。

檢方說，依後來提出的錄音檔，再與原先的偵查庭錄影影音相對照，足以證明與筆錄內容相符，檢方偵辦本案時進度緊湊，會以設備正常運作前題下，專注思考下一步行動，不可能一一回頭檢視所有檔案，檢方歡迎任何質疑，但對於主觀臆測、斷章取義的指控，覺得很遺憾，這只是在傷害台灣司法。

檢方強調，感謝蘇震清提出問題，讓檢方注意到設備有問題，但檢方起訴本案不是「孤證」，還有有監聽譯文、帳冊等許多證據，延押與否及最後是否判刑，法院會綜合考量後作出判斷。

(中時 )