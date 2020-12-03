新北市家長聯合會發起「品德教育、三好校園」活動，今（3日）於埔墘國小舉辦「禮義廉恥」創新立體字揭牌儀式。（新北市教育局提供）

新北市家長聯合會發起「品德教育、三好校園」活動，今（3日）於埔墘國小舉辦「禮義廉恥」創新立體字揭牌儀式，邀請新北市副市長謝政達、在地議員、救國團新北市團委會等一起揭牌，期待每位老師都能重視品德素養，在生活中以身作則，讓社會大眾能夠一起為教育來努力。

新北市家長聯合會主動發起「禮義廉恥、三好校園」活動，啟動禮義廉恥3.0版，理事長羅英弘表示，禮是尊重互敬，義是誠信共好，廉是得所應得，恥是自省覺悟。這個內在的修養正呼應12年國教新課綱「自發、互動、共好」的精神。

禮義廉恥3.0版掛回不再是硬梆梆的木頭牌匾，而是具有現代藝術感的立體字，讓學子重新認識禮義廉恥。而三好校園指的是鼓勵學生說好話、做好事、存好心，希望藉此增進良好的師生關係，營造友善的校園氛圍。

謝政達表示，新北市重視品德教育，我們期盼在校園中透過課程、活動以及環境布置，身教、言教及境教等方式多管齊下，對學生發揮潛移默化的作用。希望讓這些可貴且美好的品德素養，在校園中形成一股良善的力量，也期待這股力量能為社會帶來更多正面的影響。

(中時 )