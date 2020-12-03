前總統馬英九、前國民黨主席吳敦義下午出席「第21屆國家建築金獎頒獎暨109年台灣誠信品牌授證典禮」。（趙婉淳攝）

信功肉品日前反駁行政院長蘇貞昌「豬農支持說」，隨即被消防稽查，引發查水表疑慮，信功業務經理楊旻叡今回應是「例行性稽查」，出面致歉。前總統馬英九今天表示，很擔心政府處理萊豬一再犯錯，傷害到人民對政府的信任，真的是很愚蠢的作法，若再不剎車，問題會更大；前黨主席吳敦義提醒蔡政府，守護國人健康是政府的天命，絕不能有任何踰越。

前總統馬英九、前國民黨主席吳敦義下午出席「第21屆國家建築金獎頒獎暨109年台灣誠信品牌授證典禮」，媒體關注信功肉品打臉行政院長蘇貞昌後，屏東縣政府消防局旋即二度對其進行消防安檢，引發查水表疑慮，不過，信功業務經理楊旻叡今強調是「例行性稽查」，引起屏縣府困擾，非常抱歉。

對此，馬英九受訪時表示，很擔心政府在處理萊豬議題一再犯錯，一再地傷害到人民對政府的信任，「我覺得這是很愚蠢的做法」，若再不刹車的話，問題會更大。吳敦義則說，守護國人健康安全是政府的天命，絕不能踰越一寸一尺。

馬英九強調，過去國民黨執政時，採取牛豬分離，完全沒有豬的問題，開放的是30月齡以下的小牛，並排除內臟，並批評蘇貞昌老是對他甩鍋，是很錯誤的策略。至於政府將編列百億基金補助豬農，馬說，用這種方式彌補他們所犯的錯誤決策，實在令人感到不可思議。

吳敦義說，馬政府時期，開放美牛進口，有三管五卡，管源頭、管港口、管市場，查明從美國哪個城市進口、輸入的港口、市場抽驗有無符合健康衛生標準，「像萊克多巴胺，顯然有問題，就不會准許進口」。

(中時 )