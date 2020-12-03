即將卸任的川普政府本周三再對大陸出手，發佈新規定限制中共黨員及其直系親屬赴美旅行，雖然目前因疫情關係，大陸公民赴美幾乎停擺，但未來仍會對許多有經商、探親與求學需要的大陸民眾造成極大不便，川普下達新規定無疑將進一步加劇兩國之間的緊張關係。

《紐約時報》引述兩名知情人士透露，這項新政將中共黨員及其家屬的旅行簽證最長有效期限制在單月單次入境，並立即生效。國務院發言人在一份電子郵件聲明中表示，將把黨員簽證的有效期從10年縮短到一個月。

美國疫情嚴重，影響了許多赴美意願，但仍有許多人有經商、探親與求學的需要而必須前往美國。圖為丹佛機場。（圖／路透）

報導說，按舊的規定，中共黨員和其他大陸公民一樣可以獲得最長10年的赴美旅遊簽證。其中一名知情人士補充稱，新措施將不會影響黨員獲得移民等其他簽證的資格。

報導指出，原則上，這一政策變化可能會影響大約2.7億可能赴美旅行的人口——大陸約有9200萬共產黨員——但在實際操作中，除了大陸高級官員外，美方可能很難確定誰是黨員。

知情人士透露，新的指導方針允許美國官員根據個人的簽證申請和面談情況，及其對當地共產黨員身份的瞭解，來確定他的黨籍。因此這項政策將首先會對大陸高層政界和商界領袖造成打擊，對層次較低的黨員影響較為有限。

美國務院發言人表示，這一舉動是「美國政府為保護國家不受中國共產黨邪惡影響力侵害的持續的政策、監管和執法行動」的一部分，因為「40年來，我們允許中共自由、任意地接觸美國的機構和商業，但在中國的美國公民卻從未自由地享有過同樣的權利。」發言人在電郵中做出補充說明。

報導說，新規針對大陸執政精英群體勢必會在北京激起憤怒。川普政府在今年夏天還曾討論過更嚴格的全面禁止中共黨員赴美旅行，新規定顯然略為溫和些。即便如此，預期北京也會對此舉進行報復。以疫情之前的2018年數字來看，每年有近300萬大陸公民赴美旅行。

《紐約時報》認為，即將卸任的川普政府出台此項新規，如果遭大陸進行報復，對即將上任的拜登政府是一大挑戰，拜登接手的可能是1979年以來最嚴峻的美中關係。目前拜登似乎會保留川普政府採取的許多對中國大陸的強硬措施，包括關稅與技術限制。

在川普政府期間，美國務院還宣佈了多項對大陸公民的簽證限制，其中包括新疆地區官員、在美國工作的記者，以及被認為應為香港政治鎮壓負有責任的官員，另外還有一些與大陸軍方有聯繫的學術人員與研究生交流也受到限制。

(中時新聞網)