北市明倫社宅推出3房型44坪月租4萬500元，市長柯文哲又語出驚人說「不希望整棟社宅裡住的都是窮人」，挨轟天龍國王、晉惠帝心態。議員林亮君3日出具資料打臉，北市其他同規模的社宅房型，租金也只有2、3萬元；議員游淑慧更爆，原本租金是2萬2440元，都發局竟因考量周邊行情與自償率而調漲。

林亮君表示，柯說社宅大坪數是為防止被貼「貧民窟」的標籤，此說法是模糊焦點，問題不在混居，而是明倫公宅在租金計算公式的調整出了錯，像萬隆站社宅42坪月租是2萬8000元、景文社宅44坪2萬7000元、洲美社宅40坪2萬4600元、大龍峒社宅41坪2萬3100元、木柵社宅41坪3萬2300元。

林亮君說，明倫社宅租金定價已高於北市社宅租金應有的水平，且要申請社會住宅的基本條件，就是家庭收入不得高於北市50％分位點的家庭平均所得，以今年來說是158萬元，但明倫這間1年租金就要將近49萬。

「別讓市民失望！」林亮君說，就算是符合此條件的最有錢家庭，1年下來也要花全部收入的將近3分之1在房租上，這樣的負擔真的有小於市民自己到外面租屋嗎？根本存不到錢、負擔還是重，這樣背離社住最初要幫助市民減輕經濟負擔的初衷，而北市接下來還有1萬多戶的社住要陸續上線，應重新檢討。

游淑慧則說，原本明倫社宅這間房型月租是2萬2440元，結果10月上簽到府級單位時，在市長室會議竟決議，必需要100％自償（回本），甚至特別刮號要把房屋稅和地價稅等全部成本都計算在內，社宅的精神明明是協助平抑房價，但「柯市府的公式」卻要租戶來承擔興建成本、房屋修繕、所有稅率。

「市府若不想讓弱勢民眾『占便宜』，那就不要蓋啊！」游淑慧痛批，市府不是企業，任何政府的政策或建設都要具有公益性，例如捷運的自償率就大約3成不到，柯還扯什麼不希望社宅變抽樂透，心態就是「別人貴，我也貴，要回本！」

(中時 )