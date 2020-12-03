香港眾志前祕書長黃之鋒等人昨日遭判決入獄，前總統馬英九今天對此感到震驚，認為刑度遠超過他們的期待，提醒中共應更慎重地處理香港問題。
去年在反送中抗爭包圍警察總部香港眾志前祕書長黃之鋒、前成員周庭及前主席林朗彥，今天分別被香港法院判處13.5個月丶10個月及7個月徒刑，即刻發監入獄。
前總統馬英九出席「第21屆國家建築金獎頒獎暨109年台灣誠信品牌授證典禮」受訪表示，他還蠻震驚的，刑度可說遠超過他們的期待，認為中共在處理香港問題上，應該更慎重。
(中時 )
香港眾志前祕書長黃之鋒等人昨日遭判決入獄，前總統馬英九今天對此感到震驚，認為刑度遠超過他們的期待，提醒中共應更慎重地處理香港問題。
去年在反送中抗爭包圍警察總部香港眾志前祕書長黃之鋒、前成員周庭及前主席林朗彥，今天分別被香港法院判處13.5個月丶10個月及7個月徒刑，即刻發監入獄。
前總統馬英九出席「第21屆國家建築金獎頒獎暨109年台灣誠信品牌授證典禮」受訪表示，他還蠻震驚的，刑度可說遠超過他們的期待，認為中共在處理香港問題上，應該更慎重。
(中時 )
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