57歲陳姓男子今年7月疑似不滿訊號不好、沒有工作，到中華電信桃園門市用汽油淋在自己身上，並拿打火機說要放火、燒毀門市，所幸被搶下打火機。桃園地檢署依照公共危險罪嫌提起公訴，但考量陳男動機、低收入戶，請求從輕量刑。

檢方調查，陳姓男子去年7月31日早上，到中華電信桃園門市，拿汽油淋在自己身上，並拿打火機揚言放火，所幸其他人趁陳男不注意時，拿走打火機，其他人也連忙把汽油擦掉。陳男除了因眼睛被汽油沾到喊不舒服外，還說要抗議收訊不好，害他沒工作。

不過其他證人稱，陳男只是高舉打火機，並未有點火動作，打火機被拿走後，也沒有再回到陳男手上。檢察官認為，陳男難認有著手放火構成要件，但他已經有著手實行前準備行為，屬於預備放火燒燬現有人所在之建築物行為，但考量到陳男是對生活現狀、手機訊號不佳不滿，並非意圖加害他人，加上是低收入戶，請求從輕量刑。

(中時 )