近年林口發展迅猛，連帶導致國1林口交流道嚴重壅塞，為改善當地交通，交通部9月曾指示高公局3個月內邀集各界溝通。據悉，高公局提出的增設南入、北出匝道案今日已獲新北、桃園兩地方政府的共識，高公局12月底將可行性評估報交通部，最快明年底辦理工程招標。

高公局原規畫將於林口交流道增設南出匝道，並以立體交叉的方式，分別銜接文化一路往林口與龜山的方向。林佳龍9月初邀集新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦會勘時，因地方民意積極爭取應再增設北入匝道，林佳龍當場指示高公局邀請兩地方政府籌組工作小組，並於三個月內提出解決方案。

據悉，經多次會議討論，各方皆同意林口交流道應增設北入匝道，但為確保車輛行駛於高速公路的安全性，匝道設計深受「公路路線設計規範」的限制，且林口交流道已有五楊高架、桃園機場捷運等高架路段，導致路線難以決定。其中，新北市府交通局提出的路線，可能會嚴重衝擊桃園龜山的車流，工作小組最後評估不可行。

據了解，依規定高速公路若要增設交流道，涉及都市計畫、土地徵收及地方交通，應由地方政府提出規劃，但新北市所提方案不可行，高公局協助地方「找路」，開始研擬解決方案，最後決定將北入匝道起點維持新北市政府交通局的文化一路近八德路處，終點南移調整以銜接林口B北入併為一車道後，再直行銜接主線，最終於今日獲新北市、桃園市政府共識。

除北入匝道定案外，工作小組會議今日也決議，將重新調整南出匝道，往林口方向改平面新增一右轉車道，而往龜山方向的高架匝道也會依桃園市政府建議，分岔銜接文化一路內側與復興街；此外，也會同時改善林口A、B交流道南入南出、北入北出的交織問題。

林口交流道整體改善工程的經費初估為19億元，可行性評估將於12月底報交通部審議，若一切順利最快可於明年底完成工程設計與招標，並於開工後30個月內完工。

(中時 )