嘉義市政府吳姓機要專員近3年來涉嫌利用整修路面工程，收取多家廠商咖啡豆、茶葉約20多萬元及30萬元賄款，嘉義地檢署日前依違反貪汙治罪條例起訴，建請從重量刑，今天移審地方法院，法官裁定吳員50萬元交保候傳，限制住居。

地院表示，審酌吳姓被告涉嫌收賄金額55萬元，並非鉅款，本案事證已經鞏固，考量被告已被羈押數月，權衡比例原則後，裁定交保。

檢方起訴指出，吳姓專員原任嘉義市政府工務處養護工程科技士，承辦道路AC路面養護工程調查、發包、施工監造、驗收結算，2018年3月退休，2019年1月回任市府機要專員，負責推動首長交辦、專案列管事務及一般綜合性行政等機要業務。

吳員利用2016年、2017年、2019年經辦聯合挖掘申請業務管理服務案機會，收取簡姓包商3次賄款，每次都約在市府附近，用牛皮紙袋交付各10萬元賄款共30萬元。

吳員被檢舉今年2到6月間，多次與林姓營造商及某土木技師事務所廖姓經理碰面，收取價值20餘萬元的咖啡豆和茶葉。

吳員坦承收受咖啡豆及茶葉，但辯稱不清楚數量，也分送給同事，至於30萬元賄款部分，他坦承收到部分的錢，但堅稱是廠商分給他的獎金。

嘉檢偵辦期間吳員被羈押，檢方30日依違反貪汙治罪條例起訴吳姓專員、4名包商，吳員已遭市府停職。

(中時 )