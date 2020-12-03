全國超過80家進口豬肉肉品業者宣布不會進口萊豬，早在上周已率新北18家進口業者拒進萊豬的新北市長侯友宜說，業者願意挺身是好事，既然中央無法拒絕萊豬，就該把「萊豬」與「非萊豬」標示清楚，民眾才能憑自由意志選擇。被問到這次業者行動是否因他建議，侯強調是進口業者的感同身受。

侯友宜說，上周新北市肉品進口商全部18家跟市府站在一起，率先宣誓不進萊豬，其實業者都知道，萊豬進來對民生的衝擊非常大，當時業者說「保護自己的產業，也保護別人的健康」都可看出業者的憂心。

侯友宜說，如果不進萊豬就不會有這個問題，但要進來，就要做好源頭管理，他就曾比喻，做好源頭管理，毒品不會抓得要死要活，他希望不是只有全國進口肉品商業同業公會，所有進口豬肉的代理商全部都不要進萊豬。

發起這波活動的中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來上周也與侯友宜共同宣示不進萊豬，是否是受到侯的建議，侯友宜說，他不會跟人家建議這種事，最主要是進口商有自己的看法「有沒有感同身受最重要」，新北18家也是業者一致性的行動，願意跟新北站在一塊，共同努力達成目標。

侯友宜說，萊豬不進來政府做不到，就該把「萊豬」與「非萊豬」標示清楚，讓民眾憑著自由意志去選擇，除了進口豬還有散裝肉品也要做好標示，否則靠下游查緝，未必能夠達到百分百效果。

(中時 )