玉山證券3日舉辦「展望2021年投資趨勢論壇」，玉山投顧認為，2021年各國經濟呈現反彈，但速度取決於疫情變化，整體而言，2021年全球景氣呈現谷底復甦、低基期、低利率來推升經濟成長，選股方向可鎖定「ESUN SEC」概念股。

根據主計總處預估2021年經濟成長率由2.5%上揚至3.8%，若以經濟成長動能明顯提升，以及新冠肺炎疫苗研發成功，玉山投顧統計2021年企業獲利年增將達20.9％，景氣將逐漸擺脫疫情影響，預估指數高低點區間落在11,000～14,500點。

玉山投顧表示，台股2021年內外動能同步增溫，「固定資本」跟「高階研發」扮演台股站穩先機的兩大支柱，台積電今年製程進度已經跨入5奈米與6奈米量產，預計2021年5奈米營收比重將從今年的8％提升至20％以上。

選股策略上，玉山投顧首選ESUN SEC七大投資主軸，分別代表新能源車(E)、伺服器(S)、晶圓代工(U)、航空(N)、WiFi6(S)、E-BIKE(E)與IC載板(C)。玉山投顧表示，新能源車受惠綠色政策持續推動，電動車銷售將往前邁進，其中，歐洲於政策補貼與碳排放罰款採取雙管齊下策略，有望刺激車企推出更多電動車款。

在伺服器方面，預期雲端數據流量將因5G普及而呈現加速成長態勢，加上雲端廠商已呈現大者恆大趨勢，可預見將帶動龐大的伺服器布建需求；而晶圓代工部分，由於北美客戶訂單需求旺盛，導致先進製程或是成熟製程皆面臨產能嚴重不足的情況，相關公司獲利展望向上。

另外，隨著疫苗於2021年問世以及全球經濟復甦，將有利於航空客運市場回溫；在WiFi 6方面，由於據有更多、更快、更穩的特性，且疫情加速連線需求，加上中國標案蓄勢待發，後勢展望佳。

在E-BIKE方面，後疫情時代，歐美各國因有電動自行車需求，推升台灣相關廠商訂單大幅增加，不論接單量與接單價格皆呈現趨勢性的向上成長。

而IC載板因ABF市場供需結構自2018年起，需求缺口日益顯著，在規格提升下，欣興、景碩、南電ABF三雄訂單能見度提高。

針對市場潛在風險，玉山投顧也提醒，第二季要留意因為疫情影響的低基期高成長將逐漸下滑，且由資金行情動能支撐的高位階股市，在動能轉弱下，容易引發調節賣壓產生回檔，需關注上半年隱含籌碼混亂的修正風險，預期要等到第三季旺季動能，企業獲利季成長幅度估逾兩成，在基本面支撐下，指數才有機會重啟多方行情，挑戰年度高點。

(工商 )