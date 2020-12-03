今年前10月營收創5年來新高的亞通利大能源(6179)董事長呂元瑞，3日在法說會上表示，海外市場、高端醫療、太陽能電廠三箭齊發，亞通2021年的成長動能強勁，拼再創高峰。

亞通累計今年1-10月合併營收25.25億元，年成長55.79%。累計前三季稅後淨利1.1億元，年增165%。

海外市場的業務，呂元瑞指出，目前已取得超過七成的菲律賓電廠海水冷卻工程市場占有率；明年可爭取當地4座新建電廠標案。並將與菲律賓知名集團成立合資公司，取得「新馬尼拉機場」及「南呂宋島高速公路」等當地未來3-5年最重要的基礎建設工程機會。

亞通預期，2021年，海外市場營收占比將突破75%，續創歷年新高。而由於海外工程毛利率較高，亞通明年的獲利能力可望提升。

在高端醫療領域，呂元瑞表示，今年開始進行「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」大樓約6億元的機電工程，到今年第三季，已完成近5成的工程進度，預估明年底前將完工；而今年第四季將開始進行「台北榮總重粒子癌症中心」設備約1.5億的安裝工程，預計一年內完工。明年，也將投入「中國醫藥學院附設質子及重粒子癌症治療中心」。

亞通指出，由於高端醫療設備工程的認證及技術門檻較高，將有助於亞通優化整體業務發展。

至於太陽能市場，呂元瑞指出，今年前三季，已完成台電台中、高屏及離島地區共7個太陽能發電工程EPC專案，並拓展至全台IKEA各賣場屋頂型太陽能電廠EPC工程業務。近期，亞通還將與南部知名企業洽談合作進行屋頂型太陽能電廠EPC工程案、在台南學甲更將投入大規模的地面型太陽能電廠EPC工程。

亞通表示，太陽能電廠除工程收入外，還有售電收入。由於售電收入接近純利，太陽能電廠相關業務將可望對亞通明年整體營收及獲利提升有極大助益。

(工商 )