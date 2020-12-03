雖然疫情打亂全球藝術市場，台灣防疫成效讓藝術能量持續醞釀，第3屆的「ONE ART Taipei 2021 藝術台北」（OAT 2021）逾17家畫廊首次加入，更吸引近10家海外國際藝廊供同響應，打破國界藩籬，以「消費性世代：ONR FIRE」為主題，展現疫情後藝術市場的新視野。

以飯店型藝博為特色，ONE ART Taipei 今年聚焦「潮藝術」及其背後「做自己，在舊有體制下脫穎而出」的精神，邀集了來自日本、韓國、香港、台灣近50間畫廊參與。東京白石畫廊首度參與，以「日本潛力新秀展」為題，展出日本多位新秀藝術家作品；日本Gallery UG也帶來如田島享央己的萌系雕塑作品。韓國AP Gallery則展出東南亞年輕藝術家撞色與活潑繽紛的塗鴉人物作品。各畫廊共同以「做自己」為核心，挑選描繪不同心境與情感的療癒系作品。

台灣在地藝廊如晴山藝術中心將展出傳奇地景藝術大師克里斯多作品，他曾推出包覆美國邁阿密11座島嶼及德國國會大廈等巨作，本次展覽將帶觀眾進入包裹藝術的異想世界；諭藝術則帶來紐約藝術家亞當李斯特8-bit方形幾何圖形創作，吸收經典畫作與名人和卡通等流行文化。首次參展的巴比頌畫廊將帶來瀰力村男當代水墨作品，以單色調抽象表現技法揮灑超脫的精神狀態。雷相畫廊展出林俊良《混合宇宙》系列作品延續錄像藝術的創作概念。各畫廊掌握「消費性時代」下，勇於尋求各式管道表達自我的精神與熱情。

(旺報 )