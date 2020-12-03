大陸在簽訂普遍被認為其主導的RCEP(區域全面經濟夥伴協定)後，又表態願加入目前實際上由日本主導的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，前美國助理國務卿、美國「重返亞洲」（Pivot to Asia）政策推手坎貝爾（Kurt Campbell）便提出警告，如果美國希望建立開放的貿易體系，並在國際上持續居於領導地位，大陸對多邊貿易機構表現出的興趣，對美國來說是「真正的警鐘」。

根據《路透》報導，對於美國是否重返CPTPP，美國當選總統拜登（Joe Biden）顧問、前美國總統歐巴馬（Barack Obama）負責東亞事務的前美國助理國務卿Campbell受訪表示，鑒於美國國內目前的情緒，拜登政府不太可能剛上任就加入多邊機構，因為美國兩黨都對是否能在其中獲得適當、公平的貿易，持有真正的顧慮和擔憂。

報導指出，Campbell一向被視為在歐巴馬政府時期，提出了「重返亞洲」政策的推手。

他說，美國需要做得更好以重新培訓，重塑受全球貿易影響的工作和經濟，因為有太多美國工人被貿易協議所拋棄，而這是民主、共和兩黨不得不進行誠實討論的領域。

Campbell強調，雖然他一直是CPTPP的大力支持者，但在川普政府撤回了該協定之後，拜登政府剛上任就以新方式領導國家是很困難的，這是任何政府都無法預料或想到的事情。然而，針對大陸最近簽署RCEP，且有意加入CPTPP，這對美國來說，仍應是敲響一個「真正的警鐘」。

他認為，RCEP的影響比預期得深遠，同時中國對CPTPP的興趣很大，美國對此將不得不考慮做出回應，而美國參與這場「大場面遊戲」的門票，是美國在亞洲地區的軍事存在，以及阻止當前大陸爭取將自己確立為主導區域大國的能力。

但Campbell也提醒，美國還必須展現出建立「樂觀、開放貿易體系」的願景，這代表美國需和盟國合作，並阻止大陸進入人工智慧、機器人技術或5G通訊等尖端科技領域，「在這些問題上，美國必須參與其中，如果美國想繼續發揮領導作用，就不可能將影響力撤回美國國界。

(中時新聞網)