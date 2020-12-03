台中市政府今年有4件工程獲得行政院公共工程委員會公共工程金質獎殊榮！研考會主委吳皇昇說，包括水利局「台中市大里區大峰路防災公園工程」、教育局「台中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程」、住宅發展工程處「台中市太平育賢段社會住宅新建工程」及建設局「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」等，品質有口皆碑。

吳皇昇說，金質獎是國家公共工程最高榮譽，能獲得4項殊榮實屬不易。這次能在全國78件工程中脫穎而出，獲得金質獎4個獎項肯定；其中東海國小更獲得建築類特優，說明台中市各工程機關及優質廠商團隊。水利局還獲得「特別貢獻獎」第2名佳績，更是難能可貴。

太平區育賢段社會住宅新建工程，獲得建築工程類優等。（住宅發展工程處提供／陳世宗台中傳真）

吳皇昇指出，其中「東海國小第二期校舍新建工程」獲得建築工程類特優，是中市第3座特優工程；「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」獲得土木工程類優等；「台中市太平育賢段社會住宅新建工程」獲得建築工程類優等；「台中市大里區大峰路防災公園工程」榮獲水利工程類優等。

吳皇昇強調，公共工程全生命週期管理，包含工程可行性評估規劃設計、規劃、招標、施工、維護管理等4大階段，除按照使用需求做務實設計，紮實的施工品質管理等；市府後續將加強公共工程實地訪查、強化公共建築物、橋梁、水利構造等，公共建設機能及延長使用年限，實踐盧市長「富市台中 新好生活」的施政目標。

(中時 )